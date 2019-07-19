Путин пообещал маленькому жителю Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада

Глава государства отметил, что в ближайшее время планирует вновь посетить Приангарье.

Президент России Владимир Путин пообещал шестилетнему мальчику из семьи, дом которой был разрушен из-за паводка в Иркутской области, вновь приехать в регион и проконтролировать ремонт "утонувшего" детского сада, который ранее посещал ребёнок.

Сегодня глава государства осмотрел пункт размещения пострадавших от паводка в Тулуне, развёрнутый в здании городской специальной школы-интерната № 28. Путин зашёл в комнату, где проживают трое потерпевших, и пообщался с ребёнком, дом семьи которого пострадал от паводка. Мальчик рассказал, что ему шесть лет и 1 сентября он пойдёт в детский сад.

— Он утонул, но его ремонтируют, — уточнил ребёнок и назвал приезд российского лидера праздником.

В ответ Путин пообещал, что в ближайшее время вновь приедет в Приангарье, чтобы проследить за восстановлением инфраструктуры. На прощание президент пожелал мальчику, который слегка простыл, выздоровления и посоветовал не есть много сладостей.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.