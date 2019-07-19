На Ибице трёхлетняя россиянка отравилась наркотиками, разбросанными на полу

И это уже второе отравление детей на острове за последнюю неделю. Ранее был госпитализирован ребёнок, употребивший марихуану.

Трёхлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Как сообщает издание Diario de Ibiza, малышка доставлена в одну из больниц города Пальма-де-Мальорки в критическом состоянии.

Отмечается, что девочка находилась на отдыхе вместе со своей семьёй. Родители рассказали медикам, что таблетки ребёнок нашёл на полу в доме, где они остановились. Какие именно были наркотики и сколько их было, не сообщается.

По данным Diario de Ibiza, это уже второе отравление детей на Ибице за неделю. Несколько дней назад был госпитализирован ребёнок, отравившийся марихуаной.