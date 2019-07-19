В России появится ипотека для частных домов

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, строительство дома — это более сложная и более затратная история.

"Дом.РФ" разрабатывает программу ипотеки для строительства частных индивидуальных жилых домов. Об этом на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил руководитель организации Александр Плутник.

Глава правительства в беседе с Плутником отметил, что в кабмин обращался ряд губернаторов с вопросом об ипотеке для жилых домов.

— По поручению правительства мы сейчас готовим такую программу. Она будет предусматривать определённую стандартизацию объекта индивидуального жилищного строительства, — ответил Плутник.

По его словам, сейчас россияне берут потребительские кредиты на строительство такого жилья, но отметил, что заём обходится "значительно дороже". Глава "Дом.РФ" отметил, что для снижения ставки в разрабатываемой программе будут предложены некие стандартные подходы как к формированию земельного участка, так и непосредственно к дому.

Подобный проект уже запущен в банке "Дом.РФ", но ставка по таким кредитам на 1% выше, чем по квартирным, отметил Плутник. В свою очередь Медведев отметил, что строительство дома — это более сложная и более затратная история.

Как сообщили ранее эксперты Объединённого кредитного бюро, чаще других россиян заёмщиками становятся соотечественники в возрасте от 30 до 39 лет.