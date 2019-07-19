Немецкая полиция не исключает, что пропавших в Мюнхене россиянок могли убить

Правоохранительные органы ФРГ не исключают убийства или насильственного преступления в отношении двух пропавших россиянок. Об этом сообщает немецкая ежедневная газета-таблоид Bild.

— Все обстоятельства позволяют подозревать совершение насильственного преступления, — цитирует издание слова местного представителя полиции.

Напомним, что в субботу, 13 июля, в Мюнхене пропали две гражданки России — Мария Г. (41 год) и Татьяна Г. (16 лет). Согласно предварительной версии, мать и дочь уехали в субботу около 14 часов дня (15:00 мск) в направлении торгового центра PEP, который расположен в восточном районе Нойперлах. С тех пор как россиянки отправились за покупками, об их местонахождении ничего не известно.

Примечательно, что, по словам друзей, ранее Мария звонила своему отцу, который живёт в Москве, каждый день. Однако с субботы никаких звонков мужчине не поступало, что является "крайне нетипичным" для женщины. На данный момент мобильные телефоны обеих гражданок России выключены.

По факту пропажи россиянок было возбуждено уголовное дело, сообщает Посольство РФ в ФРГ.