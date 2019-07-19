Повышенная температура воздуха, которая наблюдалась в первом месяце лета, привела к тому, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире. Об этом говорится в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным экспертов, средняя температура воздуха в мире в июне этого года составила +16,4 градуса, что на 0,95 градуса выше среднего показателя. Таким образом, месяц стал абсолютным рекордсменом по жаре за весь 140-летний период наблюдений за климатом.

При этом ощутимее всего аномальная жара чувствовалась в странах Южной Америки и южной части Африки, в Мадагаскаре и Новой Зеландии, американском штате Аляска, западной Канаде, Мексике, Восточной Азии и на севере России.

Также исследователи предупредили, что аномальное тепло в июне 2019 года привело к тому, что ледяной покров Арктики и Антарктики достиг нового минимума, а в Гренландии за один день растаяло два миллиарда тонн ледников.