Лолита рассказала об обострении у "проститутов и альфонсов" после её развода

По словам певицы, её личная электронная почта переполнена сообщениями интимного характера.

Певица Лолита Милявская заявила, что после недавнего расставания с мужем к ней буквально посыпались предложения новых отношений или только интима от мужчин. Но большинство из них приходится сразу блокировать за их весьма странное содержание. Как отметила певица в интервью "Московскому комсомольцу" на музыкальном фестивале в Юрмале, разве что фотографии половых органов не присылают.

— На самом деле у меня на ящике (электронной почты) произошло реальное обострение проститутов и альфонсов. Я такого в жизни не ожидала! В открытую люди пишут, присылают фотографии. А я говорю: "Я детей не усыновляю". Удивляются: "А почему? А вам что — не надо?". Мол, женщине и в 55, и в 60, и в 70 нужен секс, мы бы вам, мол… Совсем офигели! Пишут: "Здравствуйте! Я разведён, почти выплатил ипотеку, машина такой-то марки, живу в Израиле…". "Почти выплатил" — ага! Мол, только меня не хватает… — отметила артистка.

Лолита пояснила, что также приходят сообщения интимного характера. Однако секс мужчины предлагают на платной основе, но тарифы за пользование своим телом не называют. Впрочем, певица отмечает, что даже не думает о сексе.

— Я хочу найти некий внутренний баланс, и то единственное, к чему, как мне кажется, я постепенно прихожу, — что вряд ли я уже когда-либо соглашусь на новые отношения. Мне кажется, всё, что мне надо было пройти в жизни касательно браков и всего этого, я норму выполнила и перевыполнила, — заключила Лолита.

Напомним, ранее певица объявила о расставании с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым, с которым пробыла в браке девять лет. При этом она не назвала причину развода. Позднее Лолита рассказала, каким видит своего следующего избранника.