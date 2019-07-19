На севере Индии из-за грозы погибло восемь детей

Как минимум восемь детей и один взрослый стали жертвами мощной грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар. Об этом сообщает местное электронное издание News Nation.
Согласно предварительным данным, группа несовершеннолетних гуляла на улице во время дождя и в какой-то момент в них ударила молния. Все они были членами одной семьи.
Сообщается, что в результате непогоды пострадали ещё десятки человек. Они были госпитализированы, им оказывается вся необходимая поддержка.
В связи с трагедией свои соболезнования выразил главный министр штата Нитиш Кумар, который распорядился выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников погибших.
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