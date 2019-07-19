На севере Индии из-за грозы погибло восемь детей

Каждый из родственников погибших получит компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов).

Как минимум восемь детей и один взрослый стали жертвами мощной грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар. Об этом сообщает местное электронное издание News Nation.

Согласно предварительным данным, группа несовершеннолетних гуляла на улице во время дождя и в какой-то момент в них ударила молния. Все они были членами одной семьи.

Сообщается, что в результате непогоды пострадали ещё десятки человек. Они были госпитализированы, им оказывается вся необходимая поддержка.

В связи с трагедией свои соболезнования выразил главный министр штата Нитиш Кумар, который распорядился выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников погибших.