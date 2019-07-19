В офисе Зеленского опровергли конфликт президента с главой Минобороны Украины

Інцидент на презентації нових житлових комплексів для військових: під час спілкування поки що Міністра оборони Полторака різко штовхнув #Зеленський 🤔 pic.twitter.com/vccXIQhxra— Денис Котенко (@kotenko_talk) July 19, 2019
Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Незалежной Степаном Полтораком не было. Об этом заявил заместитель главы офиса главы государства Руслан Рябошапка.
Он утверждает, что был очевидцем ситуации и своими глазами видел, что Зеленский не толкал Полторака.
— Не было никакого толчка. Полторак сам отошёл. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И всё, — заявил он.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл во время презентации мобильных жилищных модулей для военнослужащих. Сперва Зеленский поздоровался с присутствующими, а затем сделал неоднозначное движение в сторону министра Полторака.
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