В офисе Зеленского опровергли конфликт президента с главой Минобороны Украины

Інцидент на презентації нових житлових комплексів для військових: під час спілкування поки що Міністра оборони Полторака різко штовхнув #Зеленський 🤔 pic.twitter.com/vccXIQhxra — Денис Котенко (@kotenko_talk) July 19, 2019

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Незалежной Степаном Полтораком не было. Об этом заявил заместитель главы офиса главы государства Руслан Рябошапка.

Он утверждает, что был очевидцем ситуации и своими глазами видел, что Зеленский не толкал Полторака.

— Не было никакого толчка. Полторак сам отошёл. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И всё, — заявил он.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл во время презентации мобильных жилищных модулей для военнослужащих. Сперва Зеленский поздоровался с присутствующими, а затем сделал неоднозначное движение в сторону министра Полторака.