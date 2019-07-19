В офисе Зеленского опровергли конфликт президента с главой Минобороны Украины

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Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Незалежной Степаном Полтораком не было. Об этом заявил заместитель главы офиса главы государства Руслан Рябошапка.

Он утверждает, что был очевидцем ситуации и своими глазами видел, что Зеленский не толкал Полторака.

Не было никакого толчка. Полторак сам отошёл. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И всё, — заявил он.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл во время презентации мобильных жилищных модулей для военнослужащих. Сперва Зеленский поздоровался с присутствующими, а затем сделал неоднозначное движение в сторону министра Полторака.

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