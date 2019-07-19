Диетолог рассказала о преимуществах отказа от сахара

Во время отказа от сладкого следует пить больше воды и перекусывать обычными фруктами.

Отказ от употребления сахара поможет улучшить состояние кожи и успехи в тренажёрном зале, повысить работоспособность и сделать сон крепче. Об этом рассказала диетолог Саманта Куган из Университета Невады.

Тем не менее следует с осторожностью отказываться от сахара, потому что он вызывает сильное привыкание.

— Отказ от сахара может вызвать головные боли, расстройство желудка, нарушение работы кишечника и прочие неприятные симптомы, — говорит Куган.

Доктор отмечает, что такое состояние может длиться от пары дней до двух недель. Для облегчения подобного состояния рекомендуется пить больше воды и перекусывать обычными фруктами. После отказа от сахара можно заметить улучшение состояния кожи, волос, ногтей, снижение объёма жировой ткани и много других положительных моментов.

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