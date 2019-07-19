Лобода шокировала поклонников снимком ног с гематомами и синяками

Певица Светлана Лобода опубликовала в "Инстаграме" фотографию своих ног после танцевальной тренировки. Снимок напугал поклонников, ведь артистка получила крупные гематомы.
Больше всего пострадала левая нога певицы — в районе колена она даже почернела. Лобода сопроводила пост с фото подписью: "Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после".
Подписчики выразили сочувствие певице: "Светочка, кошмар, береги ножки", "Бедненькая Лободулечка", "Страшно смотреть". Такие комментарии фанаты оставили в инстаграме артистки.
Ранее фото с разбитыми коленями выложила певица и телеведущая Ольга Бузова, рассказав, как трудно идти к успеху.
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