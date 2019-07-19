Названа причина задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Задержанный иранской стороной в Ормузском проливе танкер, идущий под флагом Великобритании, загрязнял международные воды и не реагировал на предупреждения. Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на иранский источник.

— Причиной, которая стоит за задержанием британского танкера, является то, что он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды и не обращал внимания на предупреждения Ирана, — пояснил источник.

Напомним, Корпус стражей исламской революции вечером 19 июля задержал танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. По последним данным, на борту присутствуют россияне.