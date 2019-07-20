В Минтруде назвали самые востребованные профессии в России

Любопытно, но профессии продавца и охранника, несмотря на большое количество вакансий, не являются дефицитными.

Профессии учителя и бухгалтера остаются наиболее востребованными в России. Об этом РИА "Новости" рассказали во ВНИИ труда Минтруда РФ.

Отмечается, что спрос на учителей и бухгалтеров держится на отметке 1% и 1,4% соответственно.

— Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в основном заполнены, и можно говорить об удовлетворённом спросе, — заявили во ВНИИ.

Также стало известно, что на рынке отсутствует потребность в юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале музеев, библиотек и художественных галерей.

Кроме того, профессии продавца и охранника, несмотря на большое количество вакансий, не являются дефицитными, а спрос на квалифицированных сотрудников в области сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства остаётся неудовлетворённым.

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