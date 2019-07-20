На Калининской АЭС после ЧП подключили к сети первый энергоблок

Специалисты успешно провели ремонтные работы на открытом распределительном устройстве.

На Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области подключили к сети энергоблок № 1 после отключения, вызванного замыканием. Об этом сообщила пресс-служба станции.

— 19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок № 1 Калининской АЭС включён в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве, — говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 утра 20 июля энергоблок работает на мощности 1070 МВт.

Напомним, ранее из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Калининской АЭС произошёл сбой в работе высоковольтных линий электропередачи, в связи с чем энергоблоки № 1, 2 и 4 приостановили свою работу.