В России разрешат отправлять осуждённых в тюрьмы недалеко от проживания родных

Такую возможность будут давать по письменному заявлению осуждённого или его родственников.

В Правительстве РФ одобрили законопроект, согласно которому осуждённых при наличии возможности смогут направлять в исправительные учреждения России, расположенные по месту проживания близких родственников заключённых.

— Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в документе, размещённом на сайте кабмина.

Такую возможность будут давать по письменному заявлению осуждённого или его близких родственников, но с его согласия. При этом в документе говорится, что перевод в то или иное исправительное учреждение может быть осуществлён при наличии возможности размещения.

Ранее Лайф сообщал, что пожизненно осуждённый раскрыл тайну подземного побега из Бутырки.