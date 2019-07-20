Федерация бокса России возьмёт на себя оплату лечения Максима Дадашева

Федерация бокса России оплатит лечение россиянина Максима Дадашева, который получил тяжёлую травму мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США.
— Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмём на себя всё финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо, — передаёт ТАСС слова генерального секретаря организации Умара Кремлёва.
Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем остановили после одиннадцатого раунда. Россиянина вынесли на носилках. Ему диагностировали тяжёлый отёк мозга.
Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии. Сейчас американские врачи проводят боксёру трепанацию черепа.
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