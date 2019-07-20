Федерация бокса России возьмёт на себя оплату лечения Максима Дадашева

Американские врачи решили провести боксёру трепанацию черепа после того, как ему диагностировали отёк мозг.

Федерация бокса России оплатит лечение россиянина Максима Дадашева, который получил тяжёлую травму мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США.

— Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмём на себя всё финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо, — передаёт ТАСС слова генерального секретаря организации Умара Кремлёва.

Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем остановили после одиннадцатого раунда. Россиянина вынесли на носилках. Ему диагностировали тяжёлый отёк мозга.

Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии. Сейчас американские врачи проводят боксёру трепанацию черепа.