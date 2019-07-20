Скончался 3-месячный ребёнок, пострадавший в ДТП с бензовозом под Калининградом

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Фото © УМВД России по Калининградской области

Остальные четверо детей находятся в больнице, причём двое из них — в реанимации.

Трёхмесячный ребёнок, пострадавший при столкновении микроавтобуса и бензовоза на трассе Калининград — Черняховск, умер в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства здравоохранения.

— Трёхмесячный ребёнок, находившийся в критическом состоянии, скончался сегодня ночью. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшего малыша, — рассказали журналистам в ведомстве.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/mvd39" target="_blank">УМВД России по Калининградской области</a></p>

Там также рассказали о состоянии ещё пяти пострадавших. Двое несовершеннолетних находятся в реанимации Детской областной больницы, их состояние стабильно тяжёлое, с положительной динамикой, ещё двое детей в состоянии средней степени тяжести — в отделениях в обычных палатах, их дедушка — в тяжёлом состоянии.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/mvd39" target="_blank">УМВД России по Калининградской области</a></p>

Жуткое ДТП произошло на трассе Калининград — Черняховск 19 июля. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, в котором помимо него находились шестеро детей, их мама и бабушка, на повороте не уступил дорогу бензовозу.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/mvd39" target="_blank">УМВД России по Калининградской области</a></p>

Ранее авария с участием бензовоза произошла также на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым в Свердловской области. В результате погибло три человека, ещё шесть пострадали.

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