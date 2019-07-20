Министр обороны Украины рассказал, почему его "толкнул" Зеленский

12517

Ранее появилось видео, на котором украинский лидер на публике довольно резко поступил с главой ведомства.

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал видео, на котором его якобы толкнул президент Владимир Зеленский. Интервью у министра взял украинский журналист Юрий Бутусов, который рассказал о подробностях разговора на своей странице в Facebook.

Как передаёт журналист, Полторак заявил, что Зеленский вовсе его не толкал. По словам министра, после приветствия с ним украинский лидер подошёл к заместителям главы Общественной палаты Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко, которым, "видимо, что-то хотел сказать наедине". Тогда он повернулся в сторону Полторака и сказал "корректно, без чего-то угрожающего": "Секундочку!" А после встреча прошла по плану.

Ранее Лайф публиковал ролик, на котором видно, как украинский лидер на публике оттолкнул министра обороны. Администрация Президента опровергла информацию о конфликте между Зеленским и Полтораком.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×