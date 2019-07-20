Министр обороны Украины рассказал, почему его "толкнул" Зеленский

Ранее появилось видео, на котором украинский лидер на публике довольно резко поступил с главой ведомства.

Інцидент на презентації нових житлових комплексів для військових: під час спілкування поки що Міністра оборони Полторака різко штовхнув #Зеленський 🤔 pic.twitter.com/vccXIQhxra — Денис Котенко (@kotenko_talk) July 19, 2019

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал видео, на котором его якобы толкнул президент Владимир Зеленский. Интервью у министра взял украинский журналист Юрий Бутусов, который рассказал о подробностях разговора на своей странице в Facebook.

Как передаёт журналист, Полторак заявил, что Зеленский вовсе его не толкал. По словам министра, после приветствия с ним украинский лидер подошёл к заместителям главы Общественной палаты Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко, которым, "видимо, что-то хотел сказать наедине". Тогда он повернулся в сторону Полторака и сказал "корректно, без чего-то угрожающего": "Секундочку!" А после встреча прошла по плану.

Ранее Лайф публиковал ролик, на котором видно, как украинский лидер на публике оттолкнул министра обороны. Администрация Президента опровергла информацию о конфликте между Зеленским и Полтораком.