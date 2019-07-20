СК начал проверку сообщений о москвичке, избившей ребёнка

Согласно заявлению, женщина нанесла несколько ударов по лицу несовершеннолетнего.

ГСУ СКР по Москве начало доследственную проверку по заявлению жительницы столицы о жестоком обращении с ребёнком в Басманном районе города. Она стала очевидицей насилия.

— Женщина, находясь на территории Басманного района столицы, нанесла несколько ударов по лицу и применила физическую силу к ребёнку, находящемуся с ней, — сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела.

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