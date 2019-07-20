"Роскосмос" и РАН намерены создать новые луноходы

Учёные планируют сконструировать их в течение следующего десятилетия. Машины войдут в группу межпланетной станции "Луна-29".

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.

— Мы предлагаем, и наша инициатива поддержана РАН и "Роскосмосом", создание тяжёлого лунохода по проекту "Робот-геолог" и среднего лунохода-разведчика, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Оба проекта планируют реализовать в рамках следующей Федеральной космической программы. Сейчас луноходы находятся на стадии эскизного проектирования.

По задумке тяжёлый робот-геолог должен пройти путь длиной до 500 км, параллельно осуществляя взятие проб грунта Луны. Его учёные запустят до 2030 года. Также будет создан средний робот-разведчик.

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