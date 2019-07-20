В партии Зеленского назвали кандидата в спикеры Рады

Главный кандидат на пост спикера Верховной рады Украины — глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Об этом РБК рассказали три собеседника, близких к избирательному штабу партии.
В партии отметили, что вся организационная работа в президентской кампании Зеленского лежала на плечах Разумкова и он "заслужил этот пост".
— Он нас не подвёл на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведём выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения, — заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.
Сам Разумков пока не стал комментировать слова однопартийцев. Стоит отметить, что он в прошлом политтехнолог. Был главой консалтинговой группы. В команде Зеленского был официальным спикером.
Если верить данным последних социальных опросов, партии действующего президента могут отдать голоса около половины избирателей.
Нынешний спикер Рады Андрей Парубий ранее заявлял, что опять почувствовал в стране запах горящих шин.
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