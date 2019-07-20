В партии Зеленского назвали кандидата в спикеры Рады

Это Дмитрий Разумков, который был спикером избирательного штаба шоумена, а также много сил вложил в его кампанию.

Главный кандидат на пост спикера Верховной рады Украины — глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Об этом РБК рассказали три собеседника, близких к избирательному штабу партии.

В партии отметили, что вся организационная работа в президентской кампании Зеленского лежала на плечах Разумкова и он "заслужил этот пост".

— Он нас не подвёл на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведём выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения, — заявил глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Сам Разумков пока не стал комментировать слова однопартийцев. Стоит отметить, что он в прошлом политтехнолог. Был главой консалтинговой группы. В команде Зеленского был официальным спикером.

Если верить данным последних социальных опросов, партии действующего президента могут отдать голоса около половины избирателей.

Нынешний спикер Рады Андрей Парубий ранее заявлял, что опять почувствовал в стране запах горящих шин.