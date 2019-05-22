Спикер Рады учуял "запах горящих шин"

Ранее украинский парламент отказал Владимиру Зеленскому в рассмотрении законопроектов о выборах.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий почуял в воздухе "запах горящих шин" и предложил своим подписчикам "принюхаться". Об этом он написал в Twitter.

— Вы думаете, что в воздухе — запах реванша? Принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдёт! — написал политик.

Ранее Верховная рада отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в рассмотрении законопроектов о выборах. Он предлагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%. Но ни один из законопроектов не смогли включить в повестку дня.

Также сегодня Парубий объявил, что хочет обжаловать указ Зеленского о досрочном роспуске парламента в Конституционном суде.