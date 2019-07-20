СБУ обыскала крупнейший металлургический завод Украины

Недавно предприятие обвинили в экоциде — уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды.

Служба безопасности Украины провела обыск на крупнейшем в стране металлургическом заводе "АрселорМиттал Кривой Рог", рассказал в видеообращении в "Фейсбуке" и.о. гендиректора комбината Александр Иванов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Кривой Рог подверг критике предприятия, которые находятся в центре города, в их числе оказался и "АрселорМиттал". Зеленский заявил, что предприятия создают неблагополучную экологическую обстановку в городе, и призвал исправить ситуацию. Позже СБУ возбудила дело против завода "АрселорМиттал" по статье "экоцид".

— Сегодня на наше предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" приехали с проверкой и обыском представители Службы безопасности Украины, — сказал Иванов.

По его словам, недавно предприятие обвинили в том, что оно уничтожает растительный и животный мир, отравляет воздух и воду.

— И это несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, — заявил он.

Как рассказал Иванов, сотрудники СБУ обыскали недавно построенный объект — третью машину непрерывного литья заготовок. Затем они изъяли копии всех документов по данному оборудованию и начали проверку контроля ионизации излучения.

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