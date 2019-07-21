На юге Франции трое полицейских пострадали при столкновении с "жёлтыми жилетами"

В результате столкновения с участниками акции "жёлтых жилетов" трое полицейских пострадали в городе Монпелье на юге Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Press.
Grosse mais mobilisation à #Montpellier pour l’#acteXXXVI des #giletsjaunes Mots d’ordre : Ça va péter ! #JusticePourAdama ! Justice pour #ZinebRedouane ! #OuEstSteve ? Et toujours d’importantes #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/k9VqOOk8Hj— Karl Marx (@Karl_Marx_1848) July 20, 2019
По данным префектуры департамента Эро, задержан как минимум один человек. В марше, по оценкам СМИ, участвовало около 600 "жёлтых жилетов" и примерно 50 представителей так называемого чёрного блока — движения антиглобалистов. В ходе протеста участники переворачивали и поджигали мусорные баки, били стёкла магазинов и трамвайных остановок.
В эти выходные Монпелье стал самой горячей точкой из всех городов, в которых проходят протесты "жёлтых жилетов".
Ранее в Париже после проведения военного парада в честь Дня взятия Бастилии "жёлтые жилеты" устроили массовые беспорядки.
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