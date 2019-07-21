В Китае 13-летний мальчик угнал два самолёта — видео

Наблюдая за ремонтом, ребёнок смог разобраться, как управлять летательным аппаратом.

В Китае 13-летний подросток угнал два небольших самолёта, сообщает таблоид Daily Mail.

По информации издания, мальчик ночью проник в ангар экскурсионного бюро, сел в небольшой самолёт, вывез его на автопарковку и попытался взлететь. Однако он быстро потерял управление и врезался в забор. Авария не расстроила угонщика. Он решил пересесть в другой самолёт и попробовать взлететь ещё раз. Сделав несколько кругов по парковке, он оставил самолёт и покинул ангар.

О случившемся сотрудники экскурсионного бюро узнали только утром, когда приехали на работу. Подростка задержали полицейские.

Один из инженеров в бюро вспомнил, что за день до происшествия мальчик наблюдал за ремонтом двигателя. Подростку хватило нескольких часов, чтобы понять, как управлять самолётом.

В полиции ребёнок сознался в преступлении и признался, что отец и две сестры не знали о происшествии. Владельцы самолёта потребовали у главы семейства восемь тысяч юаней (более 70 тысяч рублей) за повреждение летательного аппарата, однако семья смогла выплатить только две тысячи юаней (18 тысяч рублей).

Ранее в Чите школьница угнала машину нового знакомого, который не захотел её подвозить.