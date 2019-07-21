На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

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Фото © Facebook / Політична партія "Наші"

В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады.

Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.

Среди партий, баллотирующихся в Раду, эксперты выделяют нескольких лидеров, первый из которых — "Слуга народа" Владимира Зеленского.

На данный момент сложно сказать, сможет партия нынешнего президента Незалежной получить большинство или ей придётся формировать коалицию.

В партии Зеленского назвали кандидата в спикеры Рады

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