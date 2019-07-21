Рябков назвал действия США против Венесуэлы нарушением международного права

Кроме того, по его мнению, власти латиноамериканской страны подверглись экономическому террору.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия американских властей против Венесуэлы не имеют под собой никакой базы международного права, а законность правительства страны не может ставиться под сомнение, сообщает РИА "Новости".

— Хочу подчеркнуть, что у этих инициатив [США] нет никакой базы в международном законодательстве. Вред от международных санкций превысил сотни миллиардов долларов, и это игнорируется (международным сообществом. — Прим. Лайфа). Законность властей этой страны не может ставиться под сомнение, однако у них нет доступа к финансированию, в котором они нуждаются, — сказал Рябков на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в столице Венесуэлы.

Дипломат отметил, что попытки США свергнуть законное правительство Венесуэлы являются примером нарушения международного права. Кроме того, Вашингтон экономически терроризирует латиноамериканскую страну.

По словам Рябкова, венесуэльский кризис является важным пунктом в развитии межгосударственных отношений и многополярный порядок в мире может быть достигнут только путём его разрешения.

— Мы в России готовы усиливать наше сотрудничество с Движением неприсоединения, чтобы принести пользу нашим странам и нашим обществам, — отметил дипломат.

Напомним, Минфин США ужесточил санкции против Венесуэлы, внеся в чёрный список четырёх должностных лиц страны. Помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в свою очередь заявил, что давление на латиноамериканскую страну прекратится, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро покинет свой пост.