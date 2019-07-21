ВСУ заявили, что готовы дать "отпор" российским войскам в Чернобыле

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Фото © Facebook / 61 окрема піхотна єгерська бригада

Вооружённые силы Украины готовы "за считаные часы" дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Такое заявление опубликовано на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в "Фейсбуке".

Таким образом украинские военные прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что российские ВС якобы были недалеко от границы Белоруссии и Украины в районе Чернобыльской зоны отчуждения.

При этом Министерство обороны Белоруссии на своём канале в "Телеграме" опровергло информацию о нахождении российских войск на границе с Украиной.

Ранее Лайф сообщал, что в Чернобыльской зоне нашли радиоактивный ЗИЛ.

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