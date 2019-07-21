С Восточного скоро смогут запускать космические грузовики "Прогресс"

Таким образом можно разгрузить 31 площадку на время модернизации "Гагаринского старта".

Пуски грузовых космических кораблей "Прогресс" скоро могут начать проводиться на новом российском космодроме Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в Байконуре.

— Для подстраховки у нас есть космодром Восточный... В перспективе недалёкой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", — приводит слова Рогозина РИА "Новости".

По его словам, таким образом можно разгрузить 31 площадку на время модернизации "Гагаринского старта".

Рогозин также объяснил, что после закрытия на реконструкцию "Гагаринского старта" пуски ракет "Союз" могут проводиться только с одной стартовой площадки космодрома. По словам гендиректора "Роскосмоса", такая ситуация сопряжена с серьёзными рисками.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали, когда состоится следующий запуск "Прогресса".