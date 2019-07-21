В Донецкой области зафиксировали первую попытку фальсификации выборов в Раду

На участке в школе города Бахмута в подконтрольной Киеву части Донецкой области произошла первая попытка фальсификации выборов в Верховную раду, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в "Фейсбуке".
По словам Тракало, члены комиссии уже подписали бланки протоколов, хотя обычно это делается по итогам результатов голосования.
— Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии, — написал спикер.
Когда на избирательный участок прибыли сотрудники полиции, члены комиссии попытались испачкать бланки чернилами, чтобы скрыть следы преступления.
По факту фальсификации итогов голосования начато уголовное дело, виновным грозит от семи до десяти лет тюрьмы.
Напомним, выборы в Верховную раду должны были состояться в октябре 2019 года, однако после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он распустил предыдущий состав парламента. Таким образом, внеочередное голосование проходит сегодня, 21 июля 2019 года.
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