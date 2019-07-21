В Иркутской области площадь природных пожаров превысила 217 тыс. га

46

Фото © Pixabay

Ожидается, что 22 июля в некоторых местах пожароопасность лесов достигнет четвёртого и пятого классов.

В нескольких районах Иркутской области тушат природные пожары площадью более 217 тысяч гектаров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров.... Общая площадь горящих лесов составляет 217 тысяч 418 гектаров, — сказано в сообщении.

Ожидается, что 22 июля в некоторых местах пожароопасность лесов достигнет четвёртого и пятого классов.

Выход в лес под запретом! — говорится в сообщении.

Пожары зафиксированы в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. По прогнозам, в области задымления может также оказаться Тайшетский район.

В Красноярском крае площадь пожаров превысила 270 тысяч гектаров. В некоторых труднодоступных районах стоимость тушения выше величины возможного ущерба.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×