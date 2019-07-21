В Иркутской области площадь природных пожаров превысила 217 тыс. га

Ожидается, что 22 июля в некоторых местах пожароопасность лесов достигнет четвёртого и пятого классов.

В нескольких районах Иркутской области тушат природные пожары площадью более 217 тысяч гектаров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

— По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров.... Общая площадь горящих лесов составляет 217 тысяч 418 гектаров, — сказано в сообщении.

Ожидается, что 22 июля в некоторых местах пожароопасность лесов достигнет четвёртого и пятого классов.

— Выход в лес под запретом! — говорится в сообщении.

Пожары зафиксированы в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. По прогнозам, в области задымления может также оказаться Тайшетский район.

В Красноярском крае площадь пожаров превысила 270 тысяч гектаров. В некоторых труднодоступных районах стоимость тушения выше величины возможного ущерба.