В Иркутской области площадь природных пожаров превысила 217 тыс. га

В нескольких районах Иркутской области тушат природные пожары площадью более 217 тысяч гектаров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
— По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров.... Общая площадь горящих лесов составляет 217 тысяч 418 гектаров, — сказано в сообщении.
Ожидается, что 22 июля в некоторых местах пожароопасность лесов достигнет четвёртого и пятого классов.
— Выход в лес под запретом! — говорится в сообщении.
Пожары зафиксированы в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. По прогнозам, в области задымления может также оказаться Тайшетский район.
В Красноярском крае площадь пожаров превысила 270 тысяч гектаров. В некоторых труднодоступных районах стоимость тушения выше величины возможного ущерба.
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