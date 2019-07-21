В Пензе посетители зоопарка до смерти закормили жеребёнка шетлендского пони

Ветеринары в течение семи часов пытались спасти малыша, но это не принесло результата.

В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили шетлендского пони. Вскрытие показало, что желудок жеребёнка был настолько переполнен едой, что просто разорвался от излишка.

— Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привёл к ужасным последствиям. Чудесный жеребёнок шетлендского пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок, — сообщается на официальной странице зоопарка во "ВКонтакте".

Ветеринары в течение семи часов пытались спасти малыша, но безуспешно. Работники зоопарка вновь напомнили посетителям, что если они хотят "видеть животных живыми", то не стоит их кормить.

Ранее Лайф сообщал о подобном случае, который произошёл в зоопарке Красноярска. Там посетители перекормили десятимесячного козлёнка сырыми овощами, из-за чего произошло вздутие желудка и малыш погиб.