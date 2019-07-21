В Полтаве осквернили памятник советскому генералу Ватутину

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На постаменте злоумышленники написали красной краской слово "враг" и закрасили инициалы.

<p>Фото © Новости Полтавщины</p>

На Украине в городе Полтава неизвестные исписали красной краской памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину.

Вандалы закрасили инициалы Ватутина и написали слово "враг". Полиция начала поиск злоумышленников. Их действия квалифицировали как хулиганство.

Генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны командовал в том числе 1-м Украинским фронтом. В результате проведённой под его командованием операции 6 ноября 1943 года Киев был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

А ранее в Вене вандалы осквернили памятник советским воинам.

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