На Украине пенсионерка попыталась съесть бюллетень на выборах в Раду

Женщина должна была голосовать дома, но она со скандалом потребовала сделать это именно на участке.

Во Львове во время внеочередных выборов в Верховную раду на избирательный участок явилась 94-летняя пенсионерка, которая позже попыталась съесть свой бюллетень.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

Женщина должна была голосовать из дома, так как была в списке тех граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться. Однако она сама явилась на участок и со скандалом потребовала выполнить свой гражданский долг именно там. Избирательница заполнила бюллетень и хотела бросить его не в переносную, а в обычную урну. В итоге она порвала документ на несколько частей и попыталась съесть его. Весь скандал продолжался четыре часа.

Это не единственный скандальный случай, который произошёл во время выборов в украинский парламент. Ранее Лайф сообщал, что женщина сымитировала смерть, выпрашивая избирательный бюллетень.