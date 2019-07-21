Патриарх Кирилл заявил, что богатство и власть не помогут "узреть Бога"

При этом он отметил, что "интеллектуальные, а нередко и материальные" возможности человека не являются чем-то грешным.

Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут "узреть Бога", поскольку для этого необходимо обладать чистым сердцем, заявил патриарх Кирилл.

Он отметил неслучайность образа Казанской Богоматери, который "был чудесным образом вручён десятилетнему чистому ребёнку".

— Господь прямо говорит, что гордых противится, а смиренным даёт благодать. Он говорит о том, что "трудно богатому войти в Царство небесное", — приводит слова патриарха РИА "Новости".

Он подчеркнул, что в Евангелии сказано, что не богатые, не властные, не талантливые, не известные, а "чистые сердцем Бога узрят". При этом патриарх Кирилл объяснил, что утверждение совсем не означает, что данные Богом "интеллектуальные, нередко и материальные" возможности человека являются чем-то грешным, особенно если используются в благих целях.

— Но в этом нет и никакого дополняющего фактора, содействующего человеческому спасению, — заявил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл призвал христиан объединить усилия для того, чтобы сохранить веру.