В Краснодарском крае из-за ливней подтоплено более 50 территорий

Уровень воды составил 30 сантиметров, остановилось движение трамваев в районе Вишняковского сквера.

В Краснодаре и районах Кубани из-за ливней оказались подтопленными более 50 дворов, участков дорог и домов, в краевой столице прерывалось движение трамваев, сообщает ГУ МЧС России региона.

В воскресенье, 21 июля, на Краснодар обрушились сильные ливни, к вечеру подтопленными оказались 29 дворовых территорий и участков дорог. К ночи ситуация ухудшилась.

— По состоянию на 22:00 вследствие выпадения обильных осадков в Краснодаре, выпало 54 миллиметра, произошло подтопление 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий. На данный момент подтопленными остаются 18 участков дорог и восемь придомовых территорий. Вода зашла в три частных дома, — сказано в сообщении.

По данным МЧС, уровень воды составил 30 сантиметров, остановилось движение трамваев в районе Вишняковского сквера — на пересечении улиц Переходной и Новороссийской, а также на перекрёстке улиц имени Будённого и Садовой. В откачивании воды задействована специальная техника.

— Также вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление двух придомовых территорий в Северском и Усть-Лабинском районах. На данный момент вода сошла, — говорится в сообщении.

На месте происшествий задействованы силы и средства РСЧС: Центр мониторинга дорожного движения и транспорта, служба спасения и пожарно-спасательные подразделения. Работают 82 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 21 человек личного состава и семь единиц техники.

На данный момент в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, сильного ветра. Кроме того, существует угроза ещё большего подтопления из-за подъёма уровня воды в реках.