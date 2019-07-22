СМИ назвали кандидатов на пост премьера Украины

Топ-менеджеры из "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк стали кандидатами на пост премьера, сообщает РИА "Новости".

— Кандидатов на должность премьера называют сразу несколько человек: Владислав Рашкован [представитель Украины в МВФ] , Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк, — сказано в сообщении.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Итоговая явка составила 49,84%. По последним данным ЦИК, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует. На втором месте оказалась "Батьковщина" Юлии Тимошенко, а на третьем — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко.