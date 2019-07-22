"Король Лев" побил 8-летний рекорд "Гарри Поттера" по премьерным сборам в США

Премьера ремейка любимого многими с детства мультфильма "Король Лев" (The Lion King) стала главным событием минувшего уик-энда в США и побила продержавшийся восемь лет рекорд второй части "Гарри Поттера и даров смерти", собрав в США за три дня 185 миллионов долларов против 169 у заключительной части поттерианы.

Помимо США обновлённые приключения львёнка Симбы также возглавили и российский прокат, сбросив с вершины рейтинга на вторую строчку продержавшегося там две недели "Человека-паука" и собрав за минувшие четыре дня 1 млрд 58,5 млн рублей. Для сравнения, история о покусанном насекомым подростке в общей сложности собрала 1 млрд 23,8 млн рублей.

Однако российская премьера прошла без громких рекордов: может, сказалась весьма "холодная" реакция на ленту после показа трейлера из-за слишком реалистичных и детально проработанных персонажей. В любом случае, в России "Король Лев" показал второй результат на старте, недотянув до показателей "Мстителей: Война бесконечности", которые после премьеры в мае прошлого года собрали 1 млрд 161 млн рублей.