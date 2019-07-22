Эксперт — о приоритетах Зеленского: Посмотрим, на что он способен

Политолог отметил, что теперь у украинского президента нет оправданий, что ему кто-то мешает.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, которые назвал украинский президент Владимир Зеленский.

По словам эксперта, Зеленский хочет "отделаться малыми уступками".

— Но у меня впечатление, что их будет недостаточно. Никто не расположен ему помогать слишком сильно. Посмотрим, на что он способен в действительности, — пояснил Брутер.

Он отметил, что теперь у Зеленского нет оправданий, что ему кто-то мешает.

— Фактически он единолично может руководить правительством, — пояснил аналитик.

Он также отметил, что на данный момент для президента наступит период принятия решений. Тем более что проблемы в стране есть, считает эксперт.

— Но пока он нравится украинцам, это даёт ему шанс, — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главными приоритетами после выборов в Раду станут "прекращение войны", возвращение пленных и победа над коррупцией.

Напомним, по предварительным данным, партия Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду. По итогам обработки 6,30% бюллетеней, на втором месте находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, на третьем — "Батьковщина" Юлии Тимошенко.