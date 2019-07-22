Эксперт — о приоритетах Зеленского: Посмотрим, на что он способен

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, которые назвал украинский президент Владимир Зеленский.
По словам эксперта, Зеленский хочет "отделаться малыми уступками".
— Но у меня впечатление, что их будет недостаточно. Никто не расположен ему помогать слишком сильно. Посмотрим, на что он способен в действительности, — пояснил Брутер.
Он отметил, что теперь у Зеленского нет оправданий, что ему кто-то мешает.
— Фактически он единолично может руководить правительством, — пояснил аналитик.
Он также отметил, что на данный момент для президента наступит период принятия решений. Тем более что проблемы в стране есть, считает эксперт.
— Но пока он нравится украинцам, это даёт ему шанс, — заключил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что главными приоритетами после выборов в Раду станут "прекращение войны", возвращение пленных и победа над коррупцией.
Напомним, по предварительным данным, партия Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду. По итогам обработки 6,30% бюллетеней, на втором месте находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, на третьем — "Батьковщина" Юлии Тимошенко.
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