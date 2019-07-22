США хотят оставить астронавтов на Луне

Американский вице-президент Майк Пенс также уверен, что полёт на Марс может состояться ещё на его веку.

В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

— На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит — мы останемся на ней, — сказал он.

По словам вице-президента, США "на сто процентов" привержены этой цели, а опыт, который получат астронавты на Луне, в дальнейшем поможет при полёте человека на Марс. Пенс также добавил, что администрация президента Дональда Трампа полностью поддерживает программу NASA "Артемида".

— Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс, — пояснил Пенс.

Он также выразил уверенность, что США смогут высадить человека на Марсе ещё в его время. Однако, по его словам, "закладным камнем" станет возвращение на Луну, а также создание новых технологий и методов для пребывания человека на другой планете.

США планируют отправить астронавтов на Луну уже в 2024 году. Причём, по информации главы NASA, стоимость возвращения на спутник Земли может оказаться значительно меньше, чем планировалось. Он также отмечал, что, если бы не политические риски, то США бы уже оказались и на Марсе. На данный момент в NASA не исключают, что полёт на Красную планету может состояться уже в 2033 году.