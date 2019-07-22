В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ после заключения перемирия

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Фото © Flickr / ivbogdan.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел в населённом пункте Золотое-4 Попаснянского района Луганской области, сообщило представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе в своём телеграм-канале.

— 18:40, Золотое-4 — Первомайск: ГП-25 (один выстрел), стрелковое оружие, — сказано в сообщении.

На данный момент точных сведений о пострадавших среди мирного населения и разрушениях нет, информация уточняется.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в срыве бессрочного перемирия спустя почти 13 часов после его начала.

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