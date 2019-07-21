В ДНР обвинили Украину в срыве только начавшегося перемирия

По данным ополченцев, ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия по селу Новая Таврия.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сорвали режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР. Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия спустя 12 часов 53 минуты зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований по селу Новая Таврия, — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР уточнили, что украинские военные открыли огонь из стрелкового оружия.

17 июля на очередном заседании в Минске контактная группа согласовала бессрочное перемирие с 21 июля, а также процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50". Режим прекращения огня вступил в силу в полночь.