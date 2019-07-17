Контактная группа по Донбассу согласовала бессрочное перемирие

Контактная группа по Донбассу на очередном заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие начиная с 21 июля. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
— Трёхсторонняя контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00:01 по киевскому времени, — заявил он.
В свою очередь, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики, в ДНР готовы соблюдать новое перемирие в Донбассе. Полную приверженность бессрочному прекращению огня в Донбассе с 21 июля подтверждает и украинская сторона.
Напомним, что в последние несколько недель ситуация в Донбассе начала резко обостряться. Так, утром 11 июля стало известно, что при обстреле украинскими силовиками погибла пожилая жительница Горловки. Женщина стала первой жертвой обстрелов ВСУ при президентстве Владимира Зеленского.
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