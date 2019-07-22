Работу КПП Майорское в Донбассе остановили из-за неразорвавшейся 120-мм мины

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Фото © Державна прикордонна служба України

В понедельник, 22 июня, украинский контрольно-пропускной пункт Майорское в Донбассе будет закрыт по причине сохраняющейся "взрывоопасной ситуации" из-за найденной ранее у объекта 120-миллиметровой мины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Дорожный коридор Горловка — Бахмут функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться,говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье приблизительно в 150 метрах от пункта пропуска была найдена неразорвавшаяся 120-миллиметровая артиллерийская мина. Сразу после этого объект был закрыт для гражданских, на место были вызваны взрывотехники.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/DPSUkraine/photos/pcb.1327130117438733/1327129990772079/?type=3&theater" target="_blank">Державна прикордонна служба України</a></p>

После того как снаряд был обезврежен, ворота должны были оставаться закрытыми, однако из-за "большого количества лиц", ожидавших восстановления работы контрольного пункта, работа КПП была возобновлена, пока в так называемой серой зоне не осталось ни одного человека.

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