В Чите прямо на совещании у мэра задержан пожарный

Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Иван Пименов задержан сотрудниками ФСБ во время совещания у и.о. руководителя Администрации Читы Александра Сапожникова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
— Задержан майор МЧС Пименов, — рассказал источник агентства.
Майора подозревают в краже средств из бюджета в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.
На данный момент в региональных управлениях ФСБ и СК России не дали комментариев по поводу произошедшего.
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