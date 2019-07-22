В Чите прямо на совещании у мэра задержан пожарный

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Фото © Семён Лиходеев / ТАСС

Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Иван Пименов задержан сотрудниками ФСБ во время совещания у и.о. руководителя Администрации Читы Александра Сапожникова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

— Задержан майор МЧС Пименов, — рассказал источник агентства.

Майора подозревают в краже средств из бюджета в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

На данный момент в региональных управлениях ФСБ и СК России не дали комментариев по поводу произошедшего.

Ранее Лайф сообщил о задержании двух следователей в Подмосковье за миллионную взятку.

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