Флагманский Nokia 9 PureView резко сбросил в цене

По всей видимости, такая реакция производителя вызвана достаточно холодным приёмом новинки со стороны покупателей.

Представленный в начале текущего года флагманский смартфон Nokia 9 PureView от пытающегося вернуться на рынок смартфонов финского гиганта потерял больше 20% от своей первоначально стоимости.

Несмотря на не самый космический, по меркам прочих брендов, ценник в 700 евро, гаджет не был тепло встречен публикой. Возможно, за годы со смартфонами в руках покупатели уже привыкли к премьерам от громких брендов и каждый раз ожидают если не революцию, то как минимум сенсацию, однако этого не произошло.

Если отбросить в сторону прочие не самые свежие технические решения (наподобие использования прошлогодней SoC Snapdragon 845), то ключевым разочарованием стала, пожалуй, главная фишка устройства — пентакамера, обещавшая своему владельцу незабываемые фотографические ощущения.

К тому же на ценовую политику откровенно давят китайские компании, которые сейчас имеют свой уверенный голос на этом рынке — их гаджеты технически исполнены не хуже, местами — даже лучше, а стоимость их более демократична.

В итоге вместо заявленных изначально 700 евро (в некоторых странах —изначально 600−650), компания была вынуждена подкорректировать свои запросы и снизить цену до 500 евро.

Спустя полгода в Nokia всё же решили сбить цену. В Германии PureView теперь продаётся за 530 евро, в Великобритании за него придётся выложить 450 фунтов стерлингов, то есть около 500 евро. Смягчение ценовой политики произошло и по отношению к остальным смартфонам, производимым компанией.