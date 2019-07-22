Грузинский катер принял участие в учениях НАТО в Чёрном море

Они проводились под эгидой программы партнёрства альянса и Европейского командования США.

Сторожевой катер береговой охраны МВД Грузии "Очамчира" (P23) принял участие в военно-морских учениях НАТО Sea Breeze 2019, которые проходили в Чёрном море. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Катер был передан Грузии США в 2018 году. Это был его первый опыт участия в международных учениях. Задействован был 21 сотрудник МВД.

Учения Sea Breeze 2019 прошли в начале этого месяца. Они ежегодные, проводятся под эгидой программы НАТО "Партнёрство ради мира" и Европейского командования Вооружённых сил США.

Ранее ЧФ РФ опроверг заявления Киева о заходе "Сметливого" в зону учений Sea Breeze.