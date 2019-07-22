Путин поздравил вдову Солженицына с 80-летним юбилеем

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Фото © ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин поздравил главу благотворительного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравляю Вас с юбилеем. Вы посвятили свою жизнь, энергию, дар созидания развитию благотворительности и просветительства, стояли у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов, — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер пожелал Солженицыной доброго здоровья и всего наилучшего.

Ранее Лайф сообщал, что Путин наградил вдову русского писателя орденом Святой великомученицы Екатерины.

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