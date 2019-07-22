Индия самостоятельно запустила к Луне сразу три аппарата

Все они будут изучать спутник Земли с разных точек при помощи множества инструментов.

Индия самостоятельно запустила к Луне миссию "Чандраян-2". В её составе посадочная платформа, луноход и орбитальный аппарат. Трансляцию запуска в социальных сетях вела Индийская организация космических исследований (ISRO).

Предполагается, что орбитальный модуль будет изучать спутник Земли при помощи нескольких установленных на нём инструментов, в том числе рентгеновских и инфракрасных.

Посадочный модуль будет изучать сейсмическую активность и температуру на поверхности. А луноход получил приборы для исследования грунта.

Запуск был совершён при помощи ракеты, также созданной самостоятельно Индией. Предполагается, что аппараты выйдут на заданную точку на орбите Луны к сентябрю.

Ранее "Роскосмос" и РАН заявили, что намерены создать новые луноходы, но это будет не скоро.