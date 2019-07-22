СМИ: Минприроды намерено усложнить получение охотничьего билета

Сейчас получить его при желании может любой дееспособный гражданин РФ без судимости.

Министерство природных ресурсов и экологии намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который нужен для владения оружием. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, в ведомстве считают, что те правила, которые действуют сейчас, — это больше формальная процедура. Они не требуют минимальных знаний и навыков, которые требуются для охоты.

Сейчас получить охотничий билет может любой дееспособный гражданин РФ, который не имеет судимости за умышленное преступление. Кроме того, требуется расписка об ознакомлении с требованиями охотного минимума. Теперь же ведомство хочет ввести требование, чтобы эти знания проверялись. Речь идёт в том числе о правилах охоты и технике безопасности, а также основах биологии диких животных.

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