Дочь отреклась от отца-охотника из-за фото, где он целуется рядом с убитым львом

Даррен и Кэролин Картер из Канады владеют таксидермическим бизнесом. На этой неделе они ощутили на себе гнев общественности из-за их неоднозначного жутковатого фото. Дочь мужчины тоже не осталась в стороне.

Канадская пара во время поездки в Южную Африку застрелила как минимум двух львов, пишет The Independent. Своими "достижениями" они делились в социальных сетях. На одном снимке Картеры целуются рядом с телом льва-самца, которого они только что убили. "Нет ничего лучше охоты на короля джунглей", — прокомментировали охотники своё фото.

Снимки Картеров с убитыми животными стали вирусными. Эдуардо Гонсалвес, основатель кампании за запрет трофейной охоты, прокомментировал: "Похоже, этот лев был ручным. Его растили с единственной целью — стать предметом самодовольного снимка". Обычных любителей животных эти кадры тоже не могли не возмутить. Они небезосновательно назвали отношение пары к животным отвратительным и жестоким.

Реакция общественности была настолько сильной, что Картеры поспешили удалить свои личные и рабочие страницы из социальных сетей. Но на этом история не закончилась. 19-летняя дочь Даррена Сидни Картер опубликовала видео на своём ютуб-канале, в котором прояснила отношения с убийцами животных. Девушка публично отреклась от родителя.

Я просто не понимаю людей, которые гордятся тем, что стреляют в такое красивое животное, как лев. <...> Что ж, Даррен, если ты когда-нибудь посмотришь на это, просто знай, что я больше не буду называть тебя своим отцом. Ты ужасный человек! Сидни Картер

Сидни не видела своего отца уже больше 10 лет. Он перестал платить алименты, как только она поступила в университет. Хотя, по её мнению, это было бы лучшей тратой денег, чем плата за десятки убийств невинных животных. Теперь девушка и её мама надеются, что Даррен исчезнет из их жизни окончательно.

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек